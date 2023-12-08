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В Азербайджане установлены новые пошлины

Экономика Материалы 8 декабря 2023 14:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане установлены новые пошлины

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане установлены новые пошлины.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, плата в размере 65 манатов будет взиматься за выдачу документа о непрерывной регистрации истории судна, документа учебно-образовательным центрам, осуществляющим деятельность в области морского транспорта, а также свидетельства физическим и юридическим лицам о соответствии их деятельности требованиям международных конвенций.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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