В Азербайджане для медицинских учреждений будут применяться налоговые льготы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане для медицинских учреждений будут применяться налоговые льготы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в информации, распространенной Государственной налоговой службой при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о применении закона от 5 декабря 2023 года "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана" и урегулировании ряда вопросов, вытекающих из этого.

"Как и в предыдущие годы, на этот раз основными целевыми направлениями внесенных в Налоговый кодекс изменений являются оптимизация налогового бремени субъектов предпринимательской деятельности, стимулирование предпринимательской деятельности, снижение налогового бремени населения налоговыми льготами социального характера, совершенствование мер борьбы с "теневой экономикой".

Государственная налоговая служба при минэкономики представляет по частям изменения и их обоснование вниманию общественности.

Одно из важных изменений в направлении снижения налогового бремени бизнеса и стимулирования предпринимательской деятельности связано с введением налоговых льгот для медицинских учреждений. В целях прозрачности операций в сфере здравоохранения и оптимизации налогового бремени медицинским учреждениям и лицам, занимающимся частной медицинской практикой, предоставлены льготы по НДС.

Согласно последним изменениям в законодательстве, 50 процентов оборота медицинских учреждений и физических лиц, занимающихся частной медицинской практикой, формируемого на основе безналичных платежей через POS-терминал по медицинским услугам, оказанным населению в течение отчетного периода, предполагается вычесть из общего облагаемого налогом оборота за три года с 1 января 2024 года. При расчете государственного бюджета доход, полученный от уменьшения суммы НДС, освобождается от подоходного налога и налога на прибыль.

Это изменение, предполагающее значительные налоговые льготы для медицинских учреждений, положительно скажется на повышении прозрачности в этом секторе, а также на стимулировании безналичных платежей", - говорится в сообщении ведомства.

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