Объявлен прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2024 году

БАКУ /Trend/ - Согласно макроэкономическому прогнозу, в 2024 году реальный ВВП Азербайджана составит 118,4 миллиарда манатов при росте на 2,4 процента.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на "Бюджетный справочник гражданина", опубликованный министерством финансов Азербайджана, в 2024 году ненефтяной ВВП вырастет на 4,6 процента - до 84,2 миллиарда манатов.

"Расширение диверсификации экономики также станет одним из главных стратегических экономических приоритетов на ближайшие годы. Ожидается, что благодаря трансформации основной движущей силы экономического роста из нефтяного сектора в ненефтяной/газовый сектор будет достигнут устойчивый рост доли ненефтяных доходов в государственном бюджете. В 2024 году доля ненефтяного/газового сектора в структуре ВВП прогнозируется на уровне 71,1 процента, а доля нефтегазового сектора - 28,9 процента", - отметили в министерстве.

Кроме того, согласно справочнику, среднегодовая инфляция прогнозируется министерством экономики Азербайджана на уровне 5,3 процента.

"В целях сохранения макроэкономической стабильности будет поддерживаться устойчивость обменного курса национальной валюты. В макроэкономических прогнозах, представленных министерством экономики, курс маната к доллару США на 2024 год принят на уровне 1,7 маната", - говорится в справочнике.

Отметим, что по прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), реальный темп роста экономики в 2024 году ожидается на уровне 3-3,5%, в том числе в ненефтегазовом секторе - 5-5,5%.

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