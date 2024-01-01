Азербайджане повышаются ставки акцизов на табачные и алкогольные изделия

БАКУ/Trend/- В Азербайджане 1 января ставка акциза на одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители повышается с 0,25 до 2 манатов за штуку.

Ставка акциза повышается с 43 до 45,5 манатов за 1000 штук сигарилл (тонких сигар), с 38,5 до 45,5 манатов за 1000 штук сигарет из табака и их заменителей.

Акцизная ставка за литр питьевого спирта (в том числе неденатурированного этилового спирта с содержанием спирта менее 80 процентов), водки, крепленных напитков и крепленных материалов для напитков, ликеров и ликеро-водочных изделий, коньяка и коньячных материалов повышается с 4,0 до 4,8 маната.