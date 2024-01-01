БАКУ/Trend/- Некоторые продукты, импортируемые в Азербайджан, освобождены от таможенной пошлины еще на 2 года.

Как сообщает Trend, Кабинет министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки ввозных таможенных пошлин и ставки вывозных таможенных пошлин".

Согласно поправке, ввозимые в страну коровы, куры, куриное мясо, сливочное масло, рекомбинированное масло, сывороточное масло, свежие и охлажденные помидоры, огурцы и корнишоны, столовый виноград, яблоки, груши, некоторые апельсиновые и другие цитрусовые соки, фруктовые соки, напитки на основе овощных соков, некоторые энергетические напитки, виды табака для промышленных целей, необработанные сердцевины, молочные пасты освобождены от таможенной пошлины еще на 2 года.