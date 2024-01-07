Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане устранены проблемы с онлайн-переводами денежных средств

Экономика Материалы 7 января 2024 09:52 (UTC +04:00)
В Азербайджане устранены проблемы с онлайн-переводами денежных средств

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Устранены технические проблемы, наблюдаемые вечером 6 января при использовании банкоматов, POS-терминалов и мобильных приложений банков, обслуживаемых процессинговым центром Azericard.

Об этом в воскресенье Trend сообщили в процессинговом центре Azericard.

Отметим, что вчера вечером возникли некоторые проблемы при использовании банкоматов и мобильных приложений банков, обслуживаемых процессинговым центром Azericard (обслуживаются 13 банков из 23).

"Все ограничения, возникшие в системе, сняты. Приняты совместные меры с обслуживающей компанией, вся деятельность полностью восстановлена", - сказали в центре.

В ответ на запрос Trend информацию об устранении технических проблем подтвердили в Rabitabank.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости