В Азербайджане устранены проблемы с онлайн-переводами денежных средств

БАКУ /Trend/ - Устранены технические проблемы, наблюдаемые вечером 6 января при использовании банкоматов, POS-терминалов и мобильных приложений банков, обслуживаемых процессинговым центром Azericard.

Об этом в воскресенье Trend сообщили в процессинговом центре Azericard.

Отметим, что вчера вечером возникли некоторые проблемы при использовании банкоматов и мобильных приложений банков, обслуживаемых процессинговым центром Azericard (обслуживаются 13 банков из 23).

"Все ограничения, возникшие в системе, сняты. Приняты совместные меры с обслуживающей компанией, вся деятельность полностью восстановлена", - сказали в центре.

В ответ на запрос Trend информацию об устранении технических проблем подтвердили в Rabitabank.

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