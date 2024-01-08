Производство автомобилей в Азербайджане значительно выросло

БАКУ/Trend/ - На предприятиях по производству автомобилей, работающих в промышленных зонах Азербайджана, наблюдается положительная динамика.

Как передает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

"Первое производство автомобилей в промышленных зонах началось в 2018 году, в том году было произведено 712 автомобилей, а в 2023 году - 4 233. Это примерно на 109 процентов больше, чем в 2022 году", - говорится в публикации министра.

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