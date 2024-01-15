В 2023 г. 26 хозяйствующих субъектов получили статус резидента в промпарках Азербайджана - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2023 году 26 хозяйствующих субъектов получили статус резидента в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Из них 7 зарегистрированы в качестве резидентов в Агдамском промышленном парке, 5 - в промышленном парке "Экономическая зона Аразской долины", 8 - в Сумгайытском химико-промышленном парке, 3 - в Пираллахинском промышленном парке, 1 - в Гаджигабульском промышленном районе и 2 - в Сабирабадском промышленном районе. Резиденты намерены инвестировать 471 миллион манатов и создать более 3 100 постоянных рабочих мест", - говорится в публикации.

Отметим, что статус резидентов в настоящее время предоставлен 138 субъектам предпринимательства с инвестиционными проектами на сумму более 7 миллиардов манатов в экономических зонах Азербайджана.

В Азербайджане семь индустриальных парков (в Сумгайыте, Мингячевире, Пираллахи, Гарадаге, Агдаме, Балаханы и "Экономическая зона Аразской долины"), пять промышленных районов (Гаджигабульский, Нефтчалинский, Масаллинский, Сабирабадский и Шарурский).

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