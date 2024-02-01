БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет запущено программное обеспечение, связанное с утилизацией. Граждане смогут обратиться в ОАО "Təmiz Şəhər", а также сами понаблюдать за процессом. Программное обеспечение будет запущено с 1 сентября.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления ОАО "Təmiz Şəhər" Этибар Аббасов на круглом столе в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, посвященном утилизации транспортных средств, текущей ситуации и предстоящим задачам.

Он отметил, что ведутся переговоры с Таможенным комитетом и МВД Азербайджана по поводу выплат денежных средств.

"Согласно имеющейся информации, обе стороны завершили работу. Работа над программным обеспечением уже началась", - добавил Э.Аббасов.

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