До 90 процентов бизнес-кредитов предпринимателей на освобожденных территориях Азербайджана гарантируются государством

БАКУ /Trend/ - До 90 процентов бизнес-кредитов предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, гарантируются государством.

Как сообщает в пятницу Trend, в Фонде развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана прошла презентация информационной системы "Электронный кредит и гарантия" на тему "Механизм поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях".

Председатель правления фонда Осман Халиев сообщил, что с 1 февраля для предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, создана возможность обращения по механизму гарантий и субсидий. Таким образом, предприниматели зарегистрировавшись в информационной системе "Электронный кредит и гарантия" через портал e-gov и сайт edf.gov.az в могут подать заявку на использование механизма.

В рамках механизма предпринимателям, осуществляющим инвестиционный проект на этих территориях, предоставляется государственная гарантия на 90 процентов бизнес-кредитов на сумму до 5 миллионов манатов сроком до 7 лет и процентной ставкой до 15 процентов годовых. При этом 10 процентов годовых процентных ставок по этим кредитам субсидируются государством на срок до 36 месяцев, а также применяется льготный период до 36 месяцев, не превышающий половины срока кредита.

Отметим, что механизм "Поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность на освобожденных от оккупации территориях" реализуется Фондом развития предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана в целях поддержки восстановления экономической активности и ускорения инвестиционных вложений на этих территориях. Механизм предназначен для предпринимателей, осуществляющих деятельность на этих территориях во всех отраслях экономики (в ненефтяном секторе) не запрещенных законом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!