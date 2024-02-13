Кабинет министров Азербайджана принял решение о валютных ресурсах и национальной валюте

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил "Правила приостановления движения валютных ресурсов и национальной валюты при их трансграничном перемещении".

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал новое решение.

Согласно решению, правила подготовлены в соответствии с законом "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и определяют порядок и сопутствующие показатели прекращения движения активов в иностранной валюте и национальной валюты при трансграничной перевозке валютных активов физических и юридических лиц и применяются при ввозе национальной валюты на таможенную территорию страны, вывозе ее с этой территории, а также при транзите.

При трансграничной перевозке валютных активов и национальной валюты таможенные органы обязаны предоставлять информацию и документы об их источнике и цели использования в случаях обнаружения валютных активов и национальной валюты, незадекларированных или неправильно задекларированных в рамках требования режима декларирования валютных активов и национальной валюты, определенного в соответствии с законодательством, включая заполнение "Формы представления информации об источнике и цели использования валютных активов и национальной валюты", прилагаемой к настоящим правилам.

Таможенные органы определяют источник и цель использования в случаях недекларирования или неправильного декларирования валютных активов и национальной валюты.

Таможенные органы составляют протокол в соответствии со статьей 99 Таможенного кодекса о приостановлении движения валютных ресурсов и национальной валюты в течение 48 часов в следующих случаях, о чем принимается обоснованное решение руководителем таможенного органа.

- в случаях недекларирования или неправильного декларирования валютных активов и национальной валюты, за исключением случаев их изъятия в качестве вещественных доказательств при проведении административного расследования или уголовного преследования;

- при обнаружении признаков легализации имущества, полученного преступным путем, финансирования терроризма и других преступлений.

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