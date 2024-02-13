В 2023 году в Азербайджане лесовосстановительные работы проведены на площади около 7 тысяч га

БАКУ /Trend/ - В прошлом году Служба развития лесов при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана провела лесовосстановительные мероприятия на 6 850 гектарах лесного фонда.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Госкомстат.

Сообщается, что это на 19,6 процента меньше, чем годом ранее.

Согласно информации, на площади 622,1 гектара были проведены работы по лесопосадке, а на площади 415,9 гектара - посевные работы. На площади 4 гектара были заложены лесосады, на площади 8 гектаров - плантации промышленного значения, состоящие из быстрорастущих пород деревьев, а на площади 5 800 гектаров были проведены работы по естественному восстановлению природы.

В целом площадь обслуживаемых лесных насаждений, посевов и лесосадов составила 18 296,5 га.

В сообщении отмечается, что в 2023 году для выращивания саженцев растений на площади 16,2 гектара были посеяны семена, а для укоренения черенков на площади 0,4 гектара было закопано 31,2 тысячи черенков.

В прошлом году с участков лесного фонда было поставлено 100 тонн (на 14,2 процента больше, чем годом ранее) семян плодовых, лесных и кустарниковых пород. Из них 97,7 тонны пришлось на семена лесных пород деревьев и кустарников, а 2,3 тонны - на семена плодовых деревьев.

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