Названо количество грузовых автомобилей, ожидающих проезда на границе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство наземного транспорта опубликовало последние данные о количестве грузовых автомобилей, ожидающих проезда на таможенно-пропускных пунктах.

Об этом в пятницу Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что согласно информации относительно количества транспортных средств, ожидающих на выходе из таможенно-пограничных пунктов, на таможенном посту "Красный мост", расположенном на азербайджано-грузинской границе, проезда ожидают 355 автомобилей, на таможенном посту "Самур" - 36 грузовиков, на таможенном посту "Мазымгара"- 17, на таможенном посту "Астара" - 140, на таможенном посту "Билясувар" - 70, а на таможенном посту "Ханоба" - два грузовика.

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