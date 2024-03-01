В Азербайджане снижены ставки акцизов на бензин: отменена таможенная пошлина

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменению, до 31 декабря 2024 года ставки акцизов на бензин с октановым числом менее 95 были снижены с 200 до 1 маната за тонну.

При этом ставка акциза на газойль, включая дизельное топливо, снижена с 80 манатов до 1 маната.

2710 12 413 0 моторные бензины, за исключением, с содержанием свинца не более 0,013 г/л, октановым числом менее 95 200 манатов за тонну (до 31 декабря 2024 года -1,0 маната) 2710 12 510 1 моторные бензины, за исключением авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л, с октановым числом менее 95 200 манатов за тонну (до 31 декабря 2024 года -1,0 маната) 2710 19 310 0 газойли для специфических процессов переработки 80 манат за тонну