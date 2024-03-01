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В Азербайджане снижены ставки акцизов на бензин: отменена таможенная пошлина

Экономика Материалы 1 марта 2024 11:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане снижены ставки акцизов на бензин: отменена таможенная пошлина

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменению, до 31 декабря 2024 года ставки акцизов на бензин с октановым числом менее 95 были снижены с 200 до 1 маната за тонну.

При этом ставка акциза на газойль, включая дизельное топливо, снижена с 80 манатов до 1 маната.

2710 12 413 0

моторные бензины, за исключением, с содержанием свинца не более 0,013 г/л, октановым числом менее 95

200 манатов за тонну (до 31 декабря 2024 года -1,0 маната)

2710 12 510 1

моторные бензины, за исключением авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л, с октановым числом менее 95

200 манатов за тонну (до 31 декабря 2024 года -1,0 маната)

2710 19 310 0

газойли для специфических процессов переработки

80 манат за тонну

2710 19 350 0

газойли для химических превращений в процессах

80 манат за тонну

2710 19 421 0 –

2710 19 480 0

другие газойли, в том числе дизельное топливо

80 манат за тонну (до 31 декабря 2024 года -1,0 маната)

Согласно другому решению Кабмина, до 31 декабря 2024 года отменена 15-процентная таможенная пошлина на бензин и газойли, включая дизельное топливо.

Данное решение вступает в силу с 1 марта 2024 года.

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