В Азербайджане снижены ставки акцизов на бензин: отменена таможенная пошлина

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики".
Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменению, до 31 декабря 2024 года ставки акцизов на бензин с октановым числом менее 95 были снижены с 200 до 1 маната за тонну.
При этом ставка акциза на газойль, включая дизельное топливо, снижена с 80 манатов до 1 маната.
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2710 12 413 0
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моторные бензины, за исключением, с содержанием свинца не более 0,013 г/л, октановым числом менее 95
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200 манатов за тонну (до 31 декабря 2024 года -1,0 маната)
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2710 12 510 1
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моторные бензины, за исключением авиационных, с содержанием свинца более 0,013 г/л, с октановым числом менее 95
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200 манатов за тонну (до 31 декабря 2024 года -1,0 маната)
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2710 19 310 0
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газойли для специфических процессов переработки
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80 манат за тонну
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2710 19 350 0
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газойли для химических превращений в процессах
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80 манат за тонну
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2710 19 421 0 –
2710 19 480 0
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другие газойли, в том числе дизельное топливо
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80 манат за тонну (до 31 декабря 2024 года -1,0 маната)
Согласно другому решению Кабмина, до 31 декабря 2024 года отменена 15-процентная таможенная пошлина на бензин и газойли, включая дизельное топливо.
Данное решение вступает в силу с 1 марта 2024 года.
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