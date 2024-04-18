МВФ о причинах высокой производительности труда в США

ВАШИНГТОН /Trend/ - Три фактора отличают экономику США от экономики ЕС.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время брифинга по глобальной политике в рамках Весенних совещаний МВФ в Вашингтоне.

«Как мы все знаем, последние десятилетия перед всплеском инфляции были временем очень низких, иногда даже отрицательных процентных ставок. Есть множество факторов, влияющих на производительность и экономический рост в разных странах. Замедление производительности – это не единственная причина замедления экономического роста. Есть и другие факторы. Итак, почему в США дела обстоят лучше, чем в Европе? Есть три фактора, которые отличают экономику США. Одним из них является сила инноваций и то, насколько легко инновации внедряются для развития бизнеса, а затем масштаб

их использования расширяется. Мы знаем, что в Европе еще предстоит проделать работу, чтобы раскрыть потенциал инноваций», — сказала она.

Во-вторых, по словам Георгиевой, США выигрывают от обилия рабочей силы из-за рубежа.

«Это создает внутриполитическую проблему, и не каждый, кто пересекает границу, вносит положительный вклад в экономику, но предложение рабочей силы также дало Соединенным Штатам еще одно сравнительное преимущество, зарплаты не растут, потому что нет сильного давления из-за нехватки рабочей силы. И третья причина заключается в том, что США получили выгоду от более благоприятных условий с точки зрения цен на энергоносители, что стало весьма серьезным фактором для Европы. Если мы добавим к этому больше инвестиций в человеческий капитал, сделаем рабочую силу более гибкой и динамичной, а также более эффективное распределение капитала, это приведет к повышению производительности», — добавила она.

Отметим, что 15 апреля в Вашингтоне стартовали Весенние совещания Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

Основные министерские встречи и мероприятия пройдут 17-19 апреля, а другие встречи - 15-20 апреля.

В числе основных мероприятий заседания Комитета по развитию и Международного валютно-финансового комитета МВФ, на которых обсуждается ход работы Группы Всемирного банка и МВФ.

Весенние совещания собирают вместе руководителей центральных банков, министров финансов и развития, парламентариев, представителей частного сектора, организаций гражданского общества и ученых для обсуждения вопросов, вызывающих глобальную озабоченность, включая вопросы мировой экономики, искоренение бедности, экономическое развитие.