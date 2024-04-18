SOCAR и ACWA Power будут сотрудничать в рамках проекта "Низкоуглеродные/"зеленые" удобрения"

БАКУ /Trend/ - 16 апреля 2024 года между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и компанией "ACWA Power" Королевства Саудовская Аравия было подписано соглашение о сотрудничестве в области "зеленых" удобрений.

Документ подписали вице-президент SOCAR Анар Мамедов и вице-президент ACWA Power Дрисс Беррахо, сообщает Trend.

На мероприятии с удовлетворением было отмечено подписание 2 февраля 2023 года соглашения между компаниями о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии, таких как ветровая, солнечная на море и на суше и "зеленый" водород, а также других связанных с ними потенциальных проектов в Азербайджане.

В частности, было отмечено, что недавно подписанный документ предусматривает сотрудничество по потенциальному производству "зеленых" удобрений (в основном карбамида) и последующей реализации в рамках проекта "Низкоуглеродные/"зеленые" удобрения". В соглашении подчеркивается, что ACWA Power будет играть ведущую роль в части проекта, связанной с возобновляемыми источниками энергии и производством "зеленого" водорода.

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