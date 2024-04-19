В Азербайджане назван общий объем нарушений в управлении государственными финансами

БАКУ /Trend/ - Общий объем финансовых нарушений в управлении государственными финансами по аудиторской и аналитической деятельности установлен в объеме 1 млрд 971,9 млн манатов.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов, представляя в Милли Меджлисе (парламент) отчет о деятельности Счетной палаты в 2023 году.

Он отметил, что эту сумму можно разделить на несколько групп. "Первая группа - убытки бюджета. Коллегией Счетной палаты ущерб бюджету был оценен в размере 103,2 млн манатов. Эта сумма охватывает излишние и необоснованные расходы, невыполненные работы и услуги, незакупленные товары, неучтенные и неуплаченные налоги, нарушения различного характера в государственных закупках и неправильное распоряжение бюджетными средствами. Помимо ущерба бюджету, мерами контроля были зафиксированы и другие финансовые нарушения, сумма которых составила 459,3 млн манатов. К этой сумме можно отнести следующие нарушения - несоблюдение Единой бюджетной классификации, неприменение закупочных процедур, отсутствие экономии государственных средств в результате приобретения товаров и услуг по цене выше среднерыночной, несписание остатка в бюджет на конец года и т.д.", - сказал председатель Счетной палаты.

По его словам, следующая группа связана с искажениями в финансовой отчетности в объеме 1252,5 млн манатов.

"К последней группе отнесены неэффективные расходы. В настоящее время в законодательстве страны этого понятия нет. Мы пытались рассчитать неэффективные расходы, ссылаясь на международный опыт. По итогам проведенных аудитов установлено, что в общей сложности были допущены неэффективные расходы в размере 156,8 млн манатов. Это связано с результатами деятельности учреждений, их экономической рентабельностью и эффективным управлением средствами", - отметил Гюльмамедов.

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