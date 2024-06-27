ЕАБР представил исследование «Евразийский транспортный каркас» в рамках бизнес-форума в Алматы

АЛМАТЫ /Trend/ - Евразийский банк развития представил исследование «Евразийский транспортный каркас» в рамках бизнес-форума, который проходит в Алматы.

Как передает в четверг Trend, целью доклада стала разработка нового концептуального взгляда на перспективы развития Евразийского транспортного каркаса, а также обзор основных проектов и инициатив, направленных на повышение транспортной связности в Евразийском регионе.

Евразийский транспортный каркас - это сеть сопрягающихся широтных и меридиональных международных транспортных коридоров и маршрутов, обеспечивающих внутреннюю и трансконтинентальную связность стран Евразии.

Основу Евразийского транспортного каркаса составляют международные транспортные коридоры на направлениях восток-запад и север–юг протяженностью более 50 тысяч км, соединяющие Азию, Европу и Ближний Восток. Сопряжение коридоров создает эффект синергии, который выражается в росте грузопотоков до 40 процентов.

В состав Евразийского транспортного каркаса входят пять ключевых международных транспортных коридоров – Северный, Центральный и Южный евразийские коридоры, МТК ТРАСЕКА и МТК «Север – Юг», дополненные ответвлениями и региональными маршрутами.