В Азербайджане утвержден порядок организации квалификационного экзамена для железнодорожников

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок организации и проведения квалификационного экзамена на предоставление права управления железнодорожным транспортом".

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, организация и проведение квалификационного экзамена осуществляется Закрытым акционерным обществом "Азербайджанские железные дороги" (далее - орган, организующий экзамен).

Квалификационный экзамен проводится в отношении железнодорожных транспортных средств, определенных по следующим категориям (далее - категории).

"Eq" - Электропоезда; "Dz" - Дизельные поезда; "E" - Электровоз; "T" - Тепловоз; "Lm" - Локомотив; "М/Др/МК" - мотовоз/дрезина/машинный комплекс.

Общие требования к лицам, желающим получить право управления железнодорожным транспортом, следующие:

1. Быть не моложе 20 лет;

2. Полная дееспособность, установленная законом;

3. Обладать здоровьем, пригодным для управления железнодорожным транспортом;

4. Наличие необходимых знаний о технической эксплуатации железнодорожного транспорта, безопасности движения на данном виде транспорта, знаках и коммуникациях, правовых актах, регулирующих движение поездов и маневровую работу;

5. Наличе практических навыков управления железнодорожным транспортом;

6. Соответствие другим требованиям, установленным настоящим правилом.

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