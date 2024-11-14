COP for Hope: Израиль ожидает на COP29 решений по самым важным вопросам - Гил Проактор (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - старший менеджер отдела по изменению климата в Министерстве охраны окружающей среды Израиля Гил Проактор.

В эксклюзивном интервью Trend в кулуарах COP29 Проактор отметил, что в целом он видит огромные усилия и потрясающую работу, проделанную правительством Азербайджана.

"Мероприятие организовано очень хорошо. Мы являемся свидетелями потрясающих усилий. Это уже является очень успешным мероприятием, и мы считаем, что председательство Азербайджана проделывает отличную работу. Мы надеемся, что делегаты в конечном итоге придут к важному соглашению и решениям по самым значимым вопросам, связанным с изменением климата", — сказал он.

Г.Проактор считает, что, безусловно, одним из самых насущных вопросов является создание системы, в которой развивающиеся страны смогут получить средства для реализации амбициозных определяемых на национальном уровне вкладов (NDC).

"Я думаю, что это чрезвычайно важно, потому что мы хотим глобально сократить выбросы и достичь цели между 1,5 и 2 градусами.

Мы должны приложить больше усилий, чтобы гарантировать, что мы не превысим порог в 2 градуса. Это крайне необходимо. Кроме того, мы хотели бы увидеть успешное заключение по статье 6 Парижского соглашения. Правила, отраженные в этой статье очень важны и обеспечивают гибкость, а также позволят разблокировать частное финансирование проектов по сокращению выбросов", — добавил он.

Кроме того, Проактор указал, что, очевидно, малые островные и наименее развитые страны несут на себе основную тяжесть изменения климата.

"Малые островные государства подвержены наибольшему риску, и жители некоторых из них даже теряют свои дома, средства для жизни. Поэтому должно быть конкретное решение об ограничении температуры, потому что это является основной причиной повышения уровня моря и, следовательно, ущерба, который наносится малым островным государствам", — сказал он.

Проактор считает, что должны быть приняты решения, которые позволят помочь этим странам, потому что они несут на себе основную тяжесть изменения климата.

"Это также может быть в форме передачи технологий, знаний, обмена знаниями. Адаптация чрезвычайно важна. В этом смысле Израиль проводит большую работу по адаптации, также лидирует во многих технологиях по адаптации, доступу к чистой воде, развитию сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Передача знаний и технологий и помощь имеют первостепенное значение в этом смысле", — сказал он.

Проактор считает, что Израиль играет важную роль в разработке решений по борьбе с изменением климата.

"Израиль является мировым хабом "чистых" технологий и "чистых" решений. Здесь присутствуют представители множества различных компаний из Израиля. Мы стараемся развивать сотрудничество между израильскими компаниями и компаниями других стран, и, конечно, между правительствами. Израиль может многое предложить в плане решений, преодоления дефицита воды, а также в сферах энергии, транспорта и т.д.", — заключил он.