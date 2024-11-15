Таджикистан готов рассмотреть присоединение к "зеленому" коридору между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Таджикистан готов рассмотреть возможность присоединения к проекту "зеленого" коридора между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

Об этом Trend заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума в кулуарах COP29 в Баку.

"Это очень интересный проект, хотя наши коллеги пока не обращались к нам с официальным предложением. Очевидно, что для стран Центральной Азии, таких как Таджикистан и Кыргызстан, подобные инициативы имеют важное значение и требуют развития. Мы в целом готовы к рассмотрению этого вопроса", — отметил он.

Джума подчеркнул, что перспективы создания "зеленого" коридора весьма многообещающие.

"Таджикистан совместно с другими странами Центральной Азии, включая Кыргызстан и Пакистан, реализует схожий проект CASA-1000, в рамках которого тысяча мегаватт зеленой энергии будет передаваться из Центральной Азии в Пакистан. В этом проекте используются передовые технологии. Считаю, что в данном контексте мы можем поделиться нашим опытом", — добавил он.

Напомним, что 13 ноября Азербайджан, Узбекистан и Казахстан подписали межправительственное соглашение для реализации проекта "зеленого" коридора.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.