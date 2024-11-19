ACWA Power сосредотачивает усилия на Азербайджане и ЦА для расширения проектов ВИЭ - гендиректор (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ACWA Power, мировой лидер в области возобновляемой энергетики, сосредотачивает свое внимание на Азербайджане и Центральной Азии как ключевых регионах для расширения своих проектов в области возобновляемой энергии.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал генеральный директор ACWA Power Марко Арчелли.

Он подчеркнул значительный потенциал этих регионов, особенно в развитии ветряной и солнечной энергетики.

"В Азербайджане мы уже работаем над крупномасштабным проектом ветряной электростанции на суше мощностью 140 мегаватт, который будет обеспечивать электроэнергией примерно 400 тысяч домов. Недавно проект достиг финансового закрытия, и строительство началось. Первая турбина будет установлена на этой неделе", — сказал он.

Арчелли также отметил второй крупный проект компании, который был представлен на COP29, в рамках сотрудничества с SOCAR и Masdar.

"Потенциал этого проекта составляет 3,5 гигаватта мощности, что соответствует амбициозным планам Азербайджана по экспорту возобновляемой энергии в Европу", — добавил он.

"Проект находится на ранней стадии. В ближайшие месяцы мы начнем измерения ветра. Совместная команда оценит потенциал производства энергии и связанные с этим затраты. После этого мы сможем перейти к официальной стадии разработки проекта", — пояснил М. Арчелли.

Он подчеркнул, что Азербайджан, успешно осуществив транспортировку газа в Европу через Южный газовый коридор, теперь имеет уникальную возможность позиционировать себя как экспортера возобновляемой энергии.

М.Арчелли также отметил важность Центральной Азии в глобальном переходе к возобновляемым источникам энергии, отметив значительные инвестиции ACWA Power в регион.

"Компания инвестирует 15 миллиардов долларов США в проекты в области возобновляемой энергии в Узбекистане, включая солнечную, ветряную энергетику и накопители энергии. ACWA Power уже генерирует электроэнергию на своем проекте Riverside Solar мощностью 200 мегаватт и изучает новые возможности в области ветровой, солнечной энергетики и решений с комбинированным циклом. Мы также работаем над созданием завода по производству зеленого водорода в Узбекистане, который будет преобразовывать ветряную энергию в зеленый водород для местных нефтехимических компаний", — сказал он.

"В Узбекистане мы уже строим завод по производству "зеленого" водорода, который будет использовать ветряную энергию с другой ветряной фермы, которую мы строим. "Зеленый" водород будет продаваться местным компаниям по производству удобрений и нефтехимической продукции. Этот проект является новаторским и направлен на декарбонизацию этих товаров, что позволит экспортировать их в Европу без налогов на CO2. Еще один важный аспект — это аккумуляторные накопители энергии — возобновляемая энергетика не может развиваться без них. Мы уже добились значительного прогресса с аккумуляторными накопителями в Узбекистане и планируем внедрять подобные решения и в других странах, где мы работаем", — объяснил М.Арчелли.

По его словам, ACWA Power расширяет свое присутствие в Казахстане, планируя развить мощность ветровой энергетики в один гигаватт и исследуя новые возможности в области возобновляемых источников энергии. Стратегия компании для региона включает разнообразное портфолио решений в области возобновляемой энергетики, включая солнечные, ветряные, накопители энергии и зеленый водород.

Марко Арчелли добавил, что технологические инновации являются важной частью подхода ACWA Power. Компания является мировым лидером в области технологий перехода к возобновляемой энергетике, обладая глубоким опытом в проектах солнечной, ветряной энергетики и накопителей энергии. ACWA Power также продвигает инициативы по производству зеленого водорода, превращая возобновляемую энергию в универсальный ресурс для таких отраслей, как нефтехимия и нефтепереработка. Этот акцент на инновационные энергетические решения является неотъемлемой частью более широкой стратегии компании по декарбонизации отраслей и снижению глобальных выбросов углерода.