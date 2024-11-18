В Азербайджане увеличились пассажироперевозки метро

БАКУ /Trend/ - За январь-октябрь текущего года количество пассажиров, воспользовавшихся услугами метро в Азербайджане, выросло на 6,2 процента.

Об этом в понедельник сообщает Trend, со ссылкой на Госкомстат Азербайджана.

Таким образом, количество пассажиров, воспользовавшихся метро, достигло 188,9 миллиона человек.

Кроме того, за 10 месяцев текущего года автомобильным транспортом, имеющим наибольший удельный вес в объеме перевозок в транспортном секторе, перевезено 115,1 миллиона тонн грузов, 1 миллиард 495,7 миллиона пассажиров и зафиксирован рост на 8,4 процента и 9,5 процента соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 95,3 процента пассажиров воспользовались услугами автобусов, а 4,7 процента - маршрутных такси. Грузооборот вырос на 16,6 процента, а пассажирооборот - на 10,8 процента.

При этом за январь-октябрь текущего года воздушным транспортом было перевезено 3 миллиона 369,6 тысячи пассажиров, или на 39,5 процента больше, 99,9 процента перевозок осуществлялись транспортными средствами государственных предприятий и 0,1 процента - частными. Грузоперевозки этим видом транспорта выросли на 17,6 процента и составили 341,2 тысячи тонн.

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