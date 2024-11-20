Вырос объём грузоперевозок по Среднему коридору за 10 месяцев - вице-министр транспорта Казахстана

БАКУ /Trend/ - За 10 месяцев этого года общий объём грузоперевозок по Среднему коридору достиг 3,8 миллиона тонн, что на 68 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев за круглым столом высокого уровня на тему "Устойчивый и цифровой Средний коридор и не только" в рамках COP29.

"Контейнерные перевозки составили 46,3 тысячи TEU, что почти в три раза превышает показатели прошлого года. Особенно хочется подчеркнуть, что маршруты Китай-Европа-Китай составили 27,6 тысячи TEU, что в 25 раз больше в годовом отношении. В дополнение к этому мы привлекаем дополнительные объёмы грузов и достигли соглашения об увеличении количества контейнерных поездов из Китая до 600 в год",- сказал он.

Ластаев отметил, что также Казахстан внедрил систему обмена разрешениями на автомобильные грузоперевозки с 42 странами.

"Для обеспечения прозрачности этой системы в этом году был запущен пилотный проект по обмену электронными разрешениями с Республикой Узбекистан. До конца года будет завершён переход на электронные разрешения для перевозок между Казахстаном и Китаем, что позволит перевести в цифровой формат 60 процентов всех разрешений", - сказал он.