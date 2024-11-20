COP for Hope: Азербайджанское председательство делает все возможное для достижения консенсуса на COP29 - посол США

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - посол США в Азербайджане Марк Либби.

В интервью Trend посол Марк Либби заявил, что Азербайджанское председательство делает все возможное для достижения консенсуса на COP29.

"Я понимаю, что существует множество сложных вопросов на COP29. Команда США рассматривает всё: от целевых показателей и смягчения последствий до финансирования. Все эти вопросы сложны, но именно поэтому мы здесь, чтобы работать над ними", - сказал он.

Он выразил уверенность, что стороны с небольшим усилием и долей доброй воли смогут прийти к соглашению, которое удовлетворит всех и решит проблему климатического кризиса.

"Я возлагаю большие надежды на COP29", - отметил Марк Либби.

Говоря о мероприятии, организованном посольством США, он подчеркнул важность участия молодежи в борьбе с изменением климата.

"Мероприятия, подобные этому, дают мне наибольшую надежду на нашу способность бороться с изменением климата, потому что здесь участвует инновационная, вдохновленная и умная молодежь, которая смотрит на серьезные проблемы и ищет пути их решения", - сказал посол.

"Для меня и моей команды в посольстве это настоящая честь - иметь возможность поддерживать их.

Я уверен, что они проделают отличную работу для Азербайджана и внесут значительный вклад в решение климатических проблем во всем мире", - добавил посол.