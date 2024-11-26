Резидент Сумгайытского промпарка приступил к производству новой продукции

БАКУ /Trend/ - Резидент находящегося под управлением Агентства по развитию экономических зон (İZİA) Сумгайытского химического промышленного парка - ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co. начало производство новой продукции.

Как сообщили в агентстве, на заводе впервые начато производство сердцевинной керамической плитки (нескользящий керамогранит).

В настоящее время осуществляется производство новой продукции в 3 конфигурациях (60х60 см, 60х120 см, 30х60 см). Производимая продукция в основном используется на открытых площадках домов.

Отметим, что ООО Azərbaycan Vanhong Ceramics Co. с китайским капиталом начало свою деятельность в октябре 2023 года. На сегодня предприятие реализовало продукцию на сумму более 60 миллионов манатов, из которых продукция на 1,85 миллиона манатов приходится на экспорт.

Произведенная продукция экспортировалась в Россию, Беларусь, Грузию, Узбекистан и Казахстан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!