Законопроект, предусматривающий льготы по таможенным пошлинам, одобрен в первом чтении

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе в первом чтении одобрен законопроект о внесении изменений в закон "О таможенном тарифе".

Законопроект был вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 27 ноября, сообщает Trend.

Согласно новым изменениям, в закон вносятся определенные дополнения.

Согласно изменению, оценка льгот и освобождений по таможенным пошлинам - эти льготы и освобождения классифицируются в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти в целях оценки влияния льгот и освобождений по таможенным пошлинам на доходы государственного бюджета.

Импорт техники, технологического оборудования и установок, а также сырья и материалов индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в рамках проектов государственно-частного партнерства будет льготным. Эти льготы применяются в соответствии с договором, заключенным в соответствии с законом "О государственно-частном партнерстве", сроком не более 30 лет. Импорт техники и оборудования индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, участвующими в проектах, связанных с производством электроэнергии, также осуществляется с определенными льготами. Эти льготы будут основываться на договорах об использовании возобновляемых источников энергии и будут применяться не более 30 лет. С 2025 года импорт запчастей для автобусов юридическими лицами также осуществляется с определенными льготами, и эти льготы действуют в течение 8 лет.

Эти изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

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