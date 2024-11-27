Резидент Сумгайытского химико-промышленного парка увеличил производство продукции

БАКУ /Trend/ - Наблюдается положительная динамика в производстве и экспорте продукции ООО «АЛКО» - резидентом Сумгайытского химико-промышленного парка под управлением Агентства развития экономических зон (İZİA).

Как сообщили Trend в Агентстве, за 9 месяцев 2023 года завод произвел продукции на 83 миллиона манатов, а за 9 месяцев текущего года - на 27 процентов больше, то есть на 105,5 миллиона манатов.

Продукция, выпускаемая на заводе, экспортировалась в более чем 40 стран мира под торговой маркой Made in Azerbaijan.

В настоящее время на предприятии с инвестиционной стоимостью 15 миллионов долларов США создано 178 постоянных рабочих мест.

Отметим, что ООО «АЛКО» занимается производством смазочных масел и жидкостей, химических присадок.