Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Греции в финансовой сфере

БАКУ /Trend/ - Обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана и Греции в рамках финансовых, экономических, международных финансовых институтов и других сферах.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, сегодня министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Греческой Республики в нашей стране Христосом Каподистриасом.

В ходе встречи в центре внимания были вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках международных финансовых институтов, финансовой, экономической и других сфер, подчеркивалась важность COP29, проведенного в Баку, отмечалось значение мероприятия с точки зрения обсуждения вопросов, связанных с изменением климата.

Посол напомнил, что Греция была представлена на COP29 на самом высоком уровне - делегацией, возглавляемой премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, и поздравил с организацией и проведением глобальной климатической конференции на высоком уровне за достаточно короткий срок.

В ходе встречи также была подчеркнута важность взаимовыгодного сотрудничества, отвечающего интересам двух стран в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества и Черноморского банка торговли и развития, выражено желание дальнейшего укрепления двусторонних связей.

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