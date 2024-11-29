Азербайджан сократил расходы на импорт фармацевтической продукции

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре этого года Азербайджан импортировал 17 тысяч 308 тонн фармацевтической продукции на сумму 430 миллионов 458 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, это на 51 миллион 794 тысячи долларов США (10,7%) в стоимостном выражении и на 5 889 тонн (25,4%) по объему меньше, чем за тот же период прошлого года.

За 10 месяцев импорт фармацевтической продукции составил 2,59% от общего импорта страны.

Отметим, что в январе-октябре прошлого года Азербайджан импортировал 23 тысячи 197 тонн фармацевтической продукции на сумму 482 миллиона 252 тысячи долларов США.

За 10 месяцев прошлого года импорт фармацевтической продукции составил 3,40% от общего импорта страны.

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