Экспорт мебели из Турции в Азербайджан сократился

БАКУ /Trend/ - Экспорт турецкой мебели в Азербайджан за январь-ноябрь 2024 года снизился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 138,9 млн долларов.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство торговли Турции, только в ноябре текущего года объем экспорта мебели из Турции в Азербайджан составил 15 млн долларов, что на 28,8% меньше, чем в ноябре 2023 года.

В целом за январь-ноябрь 2024 года экспорт мебели из Турции на мировые рынки сократился на 1,6% и достиг 7,86 млрд долларов. В ноябре текущего года Турция экспортировала мебель на сумму 671,6 млн долларов, что на 2,2% меньше, чем в аналогичный месяц прошлого года.

За последние 12 месяцев (с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года) общий объем экспорта мебели из Турции составил 7,86 млрд долларов.