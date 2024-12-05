Али Асадов обсудил с делегацией ОЭСР развитие сотрудничества

БАКУ /Trend/ - 5 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с делегацией во главе с председателем Рабочей группы по государственному имуществу и приватизации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), генеральным директором Управления государственных инвестиций Великобритании Чарльзом Дональдом.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР.

Были рассмотрены совместно реализуемые проекты, в том числе результаты проекта оценивания корпоративного управления в портфельных компаниях Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Обсуждены вопросы, связанные с развитием сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР в направлениях, представляющих взаимный интерес.

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