Mastercard о достижениях Казахстана в сфере безналичных платежей

БАКУ /Trend/ - Безналичные платежи по всему миру продолжают развиваться в различных форматах.

Об этом в интервью Trend заявил генеральный директор Mastercard в Казахстане Санджар Жамалов.

"В Китае ведущую роль в электронной коммерции играют мобильные платежи, тогда как в Европе лидируют цифровые кошельки, на которые приходится 49 процентов мирового оборота электронной коммерции. Однако в физических точках продаж традиционные карточные платежи сохраняют большинство, занимая 51 процент рынка", — отметил Жамалов.

Он подчеркнул значительный прогресс Казахстана в развитии безналичных операций, указав на их двадцатикратный рост за последние пять лет. "В среднем каждый житель Казахстана владеет картами как минимум двух банков. Однако остается пространство для дальнейшей персонализации финансовых продуктов и услуг, а также для улучшения пользовательского опыта", — добавил генеральный директор.

Среди перспективных решений Жамалов отметил внедрение технологии Digital First, которая позволяет мгновенно выпускать карты онлайн, бесшовные платежи и доступные функции кредитования и рассрочки. "Сегментация и правильно сформированные продуктовые предложения играют ключевую роль. Например, премиальные клиенты в Казахстане уже получают пакетные предложения, включающие доступ в бизнес-залы в аэропортах, fast track, страховки и программы кешбэка", — пояснил он.

Среди других инноваций Жамалов выделил эко-карты Евразийского банка, бизнес-карты с функцией рассрочки от Bank CenterCredit, а также карту для поддержки сохранения Аральского моря, выпущенную в партнерстве с Freedom Bank.

Жамалов отметил важность создания нового пользовательского опыта, повышения безопасности и укрепления доверия к технологиям. "Проекты, использующие искусственный интеллект, криптовалюты, открытый банкинг и блокчейн, меняют подходы к платежам. Большая часть успеха будет зависеть от развития регуляторных рамок, и Mastercard активно участвует в этой работе", — подчеркнул он.

Трансграничные платежи также остаются приоритетом в условиях глобальной экономики. "Люди ведут бизнес, совершают покупки и переводят деньги за границу. Трансграничные платежи и переводы находятся в центре нашего внимания, и в следующем году мы планируем новые инициативы в этом направлении", — заключил Жамалов.