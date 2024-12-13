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SOCAR и итальянский банк подписали соглашение о привлечении финансовых средств

Экономика Материалы 13 декабря 2024 13:45 (UTC +04:00)
SOCAR и итальянский банк подписали соглашение о привлечении финансовых средств

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и итальянский банк Intesa Sanpaolo подписали соглашение о привлечении финансовых средств, передает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Подписание состоялось в Милане во время встречи делегации SOCAR под руководством вице-президента Заура Гурбанова с руководством банка Intesa Sanpaolo и его дочерней компанией Všeobecná Úverová Banka.

На встречах обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества.

Кроме того, состоялись встречи с существующими и потенциальными инвесторами из Италии, владеющими или заинтересованными в облигациях SOCAR, находящихся в обращении на международном финансовом рынке.

Была представлена подробная информация о текущем состоянии финансовых рынков, финансовых показателях и рейтингах SOCAR, а также о планах компании в области "зеленой" энергетики.

X: @Lyaman_Zeyn

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