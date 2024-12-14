В "КазМунайГаз" назвали долю в совместном с TotalEnergies проекте ветровой электростанции (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Доля Национальной компании "КазМунайГаз" в проекте ветровой электростанции "Мирный" составит 20 процентов.

Об этом на запрос Trend сообщили в компании.

По словам источника, объем собственных инвестиций "КазМунайГаз" будет определен после окончательного утверждения схемы финансирования проекта. При этом общий объем инвестиций составит порядка 1,3 миллиарда долларов.

По данным "КазМунайГаз", в настоящее время проект находится на стадии проектирования. "Завершение строительства запланировано на конец 2028 года", - добавил источник.

Также в компании подчеркнули, что на данный момент "КазМунайГаз" не рассматривает участие в проектах ВИЭ за пределами Казахстана.

Отметим, что строительство ветровой электростанции "Мирный" мощностью 1 ГВт в Жамбылской области осуществляется совместно с французской компанией TotalEnergies Renewables. Данный проект позволит создать до 250 постоянных рабочих мест, около 2 000 временных рабочих мест в Казахстане в период строительства.