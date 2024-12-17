БАКУ /Trend/ - Началось применение электронного перевозочного сертификата между Азербайджаном и Турцией.

Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадыр Уралоглу на заседании совместной турецко-азербайджанской комиссии по наземному транспорту, сообщает Trend.

"Началось использование электронных перевозочных документов между нашими странами. Первый турецкий автомобиль, получивший электронный пропуск в ходе тестовой кампании, въехал в Азербайджан 14 декабря 2024 года. Таким образом, после Узбекистана мы начали использовать электронные перевозочные документы и с Азербайджаном. Квота электронного перевозочного документа установлена в количестве 15 тысяч единиц для транзитных перевозок и 500 единиц - для двусторонних", - сказал министр.

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