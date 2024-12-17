БАКУ /Trend/ - Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов подарил три микроавтобуса Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящим в Восточно-Зангезурский экономический район.

Как сообщает Trend, микроавтобусы были представлены специальному представителю Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахиду Гаджиеву.

Отметим, что церемония передачи микроавтобусов состоялась 17 декабря в рамках визита Рустама Минниханова в Алятскую свободную экономическую зону.

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