Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана от приватизации и аренды госимущества

БАКУ /Trend/ - Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана за январь-ноябрь 2024 года перечислила в государственный бюджет от приватизации госимущества 108,4 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную службу.

Согласно информации, за 11 месяцев 2024 года был заключен 571 новый договор по аренде нежилых участков. За этот период в государственный бюджет от аренды нежилых участков поступило 6,5 млн манатов.

В то же время за январь-ноябрь текущего года было заключено 3 152 новых договора аренды по земельным участкам. За отчетный период в государственный бюджет от аренды земельных участков поступили средства в сумме 27,8 млн манатов.

Всего за соответствующий период 2024 года было заключено 3 723 новых договора аренды нежилых и земельных участков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заключенных договоров увеличилось на 17,1%.

За январь-ноябрь текущего года в государственный бюджет от аренды недвижимого государственного имущества обеспечена выплата средств в размере 34,3 млн манатов. По сравнению с тем же периодом 2023 года рост составил 17,5%.

Таким образом, за январь-ноябрь 2024 года от приватизации и аренды государственного имущества в бюджет поступило 142,7 миллиона манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года был зафиксирован рост на 2,5%, отмечается в сообщении.

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