Названо количество заключенных в Азербайджане договоров страхования имущества и жизни

БАКУ /Trend/ - За последние три года в Азербайджане было заключено 40 661 договоров страхования имущества и 17 750 страхования жизни.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил директор департамента ипотечного кредитования Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Расим Абдуллаев во время медиа-тренинга, проводимого Фондом.

"За последние три года по ипотечным кредитам, выданным за счет средств ИКГФ, в общей сложности оценщиками были оценены 16,4 тысячи объектов недвижимости", - отметил он.

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