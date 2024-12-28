ЦБА назвал годовую инфляцию по продуктам питания в Азербайджане за ноябрь 2024 года

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2024 в года Азербайджане инфляция по продуктам питания составила 4,4 процента в годовом исчислении, непродовольственные товары подорожали на 2,2 процента, а годовая инфляция услуг за этот период составила 6 процентов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в заявлении Центрального банка Азербайджана (ЦБА) об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2025 год.

Было отмечено, что в 2024 году денежно-кредитная политика направлена на поддержание инфляции в пределах целевого показателя через денежно-кредитные условия (процент, курс и т. д., которые являются показателями финансовых рынков).

"Инструменты денежно-кредитной политики служили для нейтрализации воздействия немонетарных (автономных) факторов на денежно-кредитную политику. По данным Государственного комитета по статистике, в ноябре 2024 года 12-месячная инфляция составила 4,4 процента. В ноябре годовая инфляция по продуктам питания составила также 4,4 процента, непродовольственные товары подорожали на 2,2 процента, а годовая инфляция услуг за этот период составила 6 процентов.

Годовая базовая инфляция, рассчитанная без учета колебаний цен на регулируемые цены, а также на сельскохозяйственную продукцию сезонного характера, в ноябре составила 3,9 процента. На годовую инфляцию в текущем году повлиял ряд внешних и внутренних факторов. Снижение средневзвешенной инфляции по странам-партнерам по сравнению с пиковыми уровнями, а также продолжающееся укрепление номинального эффективного курса маната оказали снижающее влияние на инфляцию. За 11 месяцев 2024 года номинальный эффективный курс маната в ненефтяной торговле вырос на 7,1 процента.

Снижению инфляции способствовала и проводимая в последние годы правительством и Центральным банком политика по обеспечению стабильности цен. В 2024 году на валютном рынке также была стабильность, за 11 месяцев в Центральном банке состоялось 87 валютных аукционов по реализации валюты Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР). На этих аукционах спрос рынка на иностранную валюту полностью удовлетворен", - отмечается в заявлении.

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