В Азербайджане утверждена новая система в оплате госпошлин

БАКУ /Trend/ - Будет создана информационная система "Электронное управление государственными пошлинами (e-rüsum)".
Как сообщает в воскресенье Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", внесенной в повестку дня заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, состоявшегося 29 декабря.
Согласно проекту, предоставление "электронного уведомления" о перечислении в государственный бюджет поступлений по государственной пошлине, получение в режиме реального времени информации о начисленных поступлениях по государственной пошлине соответствующим органом (учреждением), прием и соответствующее рассмотрение информации по заявлениям о превышении или ненадлежащем удержании государственной пошлины, электронный контроль за перечислением государственной пошлины в государственный бюджет и учет будут осуществляться через информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.
"Электронное уведомление" - это документ, составленный в электронном виде по каждой услуге и юридическому действию, за которые взимается государственная пошлина, используемый для расчета и перечисления поступлений государственной пошлины в государственный бюджет по назначению и представляемый через предусмотренную вышеуказанным законом информационную систему. Правила составления, применения и учета "электронного уведомления", форма квитанции о поступлении государственной пошлины в связи с применением "электронного уведомления" будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.
При уплате предусмотренных государственных пошлин взимается плата за услуги в размере 0,02 маната за "электронное уведомление", составленное по каждому правовому акту, предусматривающему взимание государственной пошлины, и в целях усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, она зачисляется на казначейский счет этого органа. Порядок использования этих средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.
Отмечено, что в целях отслеживания поступлений по государственной пошлине в государственный бюджет, повышения оперативности, эффективности и качества прогнозирования, совершенствования контроля за перечислением средств, начисленных в государственный бюджет по государственной пошлине, предлагается уплачивать государственные пошлины на основе "электронного уведомления" и создать в этой сфере информационную систему "Электронное управление государственными пошлинами (e-rüsum).
Создание информационной системы и уплата госпошлины на основе "электронного уведомления", предоставляемого через эту систему, позволит цифровизировать организацию учета, а также своевременно и надлежащим образом перечислять в государственный бюджет суммы, начисленные по госпошлине, организовать электронный контроль и учет этого процесса, получать информацию о начисленных поступлениях по госпошлине в режиме реального времени от органа (учреждения), взимающего пошлину.
Согласно проекту, устанавливаются следующие новые государственные пошлины:
- выдача разрешения на создание магазина беспошлинной торговли - 100 манатов;
- выдача разрешения на производство более 500 киловатт, в других случаях более 150 киловатт электроэнергии на гидроэлектростанциях и электростанциях, вырабатывающих электрическую и тепловую энергию посредством газа или другого вида топлива, получаемого из биомассы - 150 манатов;
- выдача разрешения на передачу электроэнергии - 150 манатов;
- выдача разрешения на распределение электроэнергии - 150 манатов;
- выдача разрешения на экспорт и импорт электроэнергии - 150 манатов;
- выдача свидетельства о регистрации резидента промышленного парка, промышленного квартала и агропарка - 70 манатов;
- выдача свидетельства о регистрации парка технологий - 70 манатов;
- выдача свидетельства о регистрации технологического бизнес-инкубатора - 70 манатов;
- выдача разрешения на экспорт, реэкспорт, импорт, реимпорт и транзит товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), подпадающих под экспортный контроль в соответствии с законом "Об экспортном контроле" - 100 манатов;
- выдача свидетельства о применении особого экономического режима к нефтегазовой деятельности с целью экспорта - 100 манатов;
- выдача разрешения на добычу газа и переработку природного газа - 200 манатов;
- выдача разрешения на транспортировку газа - 150 манатов;
– выдача разрешения на распределение газа - 50 манатов;
- выдача разрешения на разработку, строительство и эксплуатацию подземных хранилищ газа - 150 манатов;
- выдача разрешения на эксплуатацию промышленной газовой установки - 100 манатов;
- выдача разрешения на разведку нефтяных и газовых месторождений - 150 манатов;
- выдача разрешения на разработку нефтяных и газовых месторождений и добычу - 150 манатов;
- выдача разрешения на транспортировку нефти и нефтепродуктов по трубопроводам - 150 манатов.
После обсуждений законопроект был одобрен в третьем чтении.
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