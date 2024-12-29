В Азербайджане утверждена новая система в оплате госпошлин

БАКУ /Trend/ - Будет создана информационная система "Электронное управление государственными пошлинами (e-rüsum)".

Как сообщает в воскресенье Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", внесенной в повестку дня заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, состоявшегося 29 декабря.

Согласно проекту, предоставление "электронного уведомления" о перечислении в государственный бюджет поступлений по государственной пошлине, получение в режиме реального времени информации о начисленных поступлениях по государственной пошлине соответствующим органом (учреждением), прием и соответствующее рассмотрение информации по заявлениям о превышении или ненадлежащем удержании государственной пошлины, электронный контроль за перечислением государственной пошлины в государственный бюджет и учет будут осуществляться через информационную систему органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

"Электронное уведомление" - это документ, составленный в электронном виде по каждой услуге и юридическому действию, за которые взимается государственная пошлина, используемый для расчета и перечисления поступлений государственной пошлины в государственный бюджет по назначению и представляемый через предусмотренную вышеуказанным законом информационную систему. Правила составления, применения и учета "электронного уведомления", форма квитанции о поступлении государственной пошлины в связи с применением "электронного уведомления" будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

При уплате предусмотренных государственных пошлин взимается плата за услуги в размере 0,02 маната за "электронное уведомление", составленное по каждому правовому акту, предусматривающему взимание государственной пошлины, и в целях усиления социальной защиты и улучшения материального обеспечения работников органа (учреждения), установленного соответствующим органом исполнительной власти, она зачисляется на казначейский счет этого органа. Порядок использования этих средств будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.