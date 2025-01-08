Названа сумма, которая будет потрачена на реконструкцию подстанции "Самед Вургун" в городе Барда

БАКУ /Trend/ - Открытое акционерное общество "Азеришыг" спрогнозировало, что выполнение реконструкционных работ на подстанции "Самед Вургун" в городе Барда обойдется в 15,6 миллиона манатов.

Об этом в среду Trend сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Так, будет проведена реконструкция существующей подстанции 35/10 киловольт "Самед Вургун" с переводом ее на уровень 110 киловольт.

Согласно информации, в связи с этим ОАО "Азеришыг" уже начало определенные работы.

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