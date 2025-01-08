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Вырос оборот Бакинской фондовой биржи

Экономика Материалы 8 января 2025 21:00 (UTC +04:00)
Вырос оборот Бакинской фондовой биржи

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Общий объем операций по ценным бумагам, проведенных на Бакинской фондовой бирже (БФБ) за прошлый год, составил 71,1 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend со ссылкой на БФБ, этот показатель в 2,6 раза выше, чем в 2023 году.

За отчетный период на долю операций РЕПО пришлось 60,9 млрд манатов оборота БФБ, что в 3,5 раза больше, чем год назад.

Объем торгов по государственным ценным бумагам составил 5,9 миллиарда манатов. Это на 30,1% меньше, чем в 2023 году.

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