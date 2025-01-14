В Абу-Даби проходит Неделя устойчивого развития - ФОТОРЕПОРТАЖ

АБУ-ДАБИ /Trend/ - В столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит Неделя устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), которая продлится до 18 января, сообщает Trend.

Мероприятие проходит под патронатом Президента ОАЭ шейха Мохамеда бин Зайеда Аль Нахайяна. В рамках Недели устойчивого развития на саммите ADSW соберутся 13 глав государств, более 140 министров и высокопоставленных официальных лиц, а также лидеры бизнеса и технологий для ускорения социально-экономического и технологического прогресса и раскрытия потенциальных экономических возможностей, оцениваемых в 10 триллионов долларов.

Ключевым событием ADSW станет саммит, который пройдет 14–15 января и включит 34 тематические сессии с участием более 70 спикеров. Основная цель саммита — содействие диалогу и сотрудничеству для продвижения устойчивого развития и принятия всеобъемлющих, действенных решений.

Под общей темой ADSW 2025 — "Переплетение будущего. Ускорение устойчивого прогресса" — саммит исследует, как объединение человеческой изобретательности и современных технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), может обеспечить устойчивое и процветающее будущее.

Повестка дня саммита включает ключевые темы, такие как трансформация глобальных энергетических систем, влияние ИИ и других передовых технологий, обеспечение продовольственной и водной безопасности. Программа саммита предусматривает выступления, панельные дискуссии и интерактивные беседы, посвященные поиску возможностей для устойчивого развития и экономической трансформации.

На саммите также обсудят перераспределение глобальных инвестиций через призму цифровизации и климата, финансирование будущего, использование больших данных для оценки климатических рисков, инновации в хранении энергии и изменения потребительского поведения в сторону устойчивого будущего.

Основные даты ADSW 2025:

• 12–13 января: Ассамблея IRENA

• 13 января: Ежегодное собрание по вопросам глобального климатического финансирования

• 14 января: Официальное открытие ADSW и церемония вручения премии Zayed Sustainability Prize

• 14–15 января: Саммит ADSW

• 14–16 января: Всемирный саммит по энергетике будущего; Форум и платформа Youth 4 Sustainability (Y4S)

• 15 января: Форум женщин в области устойчивого развития, экологии и возобновляемых источников энергии (WiSER)

• 16 января: Саммит по "зеленому" водороду, Форум Zayed Sustainability Prize и платформа Investor Connect

• 17–18 января: Фестиваль в Масдар-Сити