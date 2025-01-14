NCOC о ключевых инвестициях в казахстанские предприятия (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - NCOC (North Caspian Operating Company) продолжает активно поддерживать местные компании и экономику Казахстана, инвестировав более 17 миллиардов долларов в закупку местных товаров, услуг и работ с 2004 года.



Об этом сообщили в компании в ответ на запрос Trend.



Ключевым показателем усилий компании является доля от общих затрат на закупки, направленных на приобретение местных товаров и услуг. NCOC сохраняет приверженность увеличению вовлеченности казахстанских поставщиков в свои проекты, особенно в рамках крупных нефтегазовых инициатив.



"Мы придаем особое значение интеграции местных поставщиков в важнейшие проекты, такие как разработка месторождения Кашаган", - отметили в компании.



"Наша цель — создавать возможности для местных компаний на каждом этапе выполнения контрактов и закупок. Такой подход способствует развитию их бизнеса и повышению конкурентоспособности", - добавили в NCOC.

Поддержка местных предприятий через обучение и сертификацию является основой стратегии NCOC. С 2004 года более 230 казахстанских компаний получили международные сертификаты, такие как ASME, API и ISO. Также NCOC провела профессиональное обучение для более чем 5 390 сотрудников местных компаний, повысив их квалификацию в таких востребованных областях, как безопасность сварочных работ и эксплуатация мобильных кранов.



Кроме того, NCOC активно работает над укреплением местной цепочки поставок, выявляя возможности для казахстанских поставщиков удовлетворять операционные потребности.



"Чтобы местные подрядчики получали экономическую выгоду от крупных проектов и вносили вклад в ВВП Казахстана, мы тесно сотрудничаем с местными предприятиями, международными партнерами и правительством. Такой совместный подход способствует устойчивому экономическому росту и повышению операционной эффективности", - подчеркнули в компании.



Компания также отметила, что продолжает инвестировать в инициативы по наращиванию потенциала, предлагая техническое обучение, сертификационные программы и развитие навыков для работников и предприятий.



NCOC, расположенная в Атырау, является операционной компанией по Соглашению о разделе продукции для Северного Каспия. На сегодняшний день консорциум включает семь крупнейших и наиболее опытных мировых энергетических компаний: KazMunayGas (16,88 процента), Eni (16,81 процента), Shell (16,81 процента), ExxonMobil (16,81 процента), TotalEnergies (16,81 процента), KNNK (8,33 процента) и INPEX Ltd (7,56 процента). С 2004 по 2024 годы NCOC обеспечила более 5 390 сотрудников казахстанских компаний специализированным профессиональным обучением по наиболее востребованным профессиям, таким как работа в ограниченных пространствах, безопасность сварочных работ, электронные системы, сборка и другие.