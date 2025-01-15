Названо число новых налогоплательщиков в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - За прошлый год в Нахчыванской Автономной Республике было зарегистрировано 6 682 новых налогоплательщика.

Об этом Trend сообщили в Государственной налоговой службе.

Было отмечено, что 6 386 из них - физические лица, 296 - юридические лица и другие организации. Число зарегистрированных налогоплательщиков выросло на 6,7 процента по сравнению с 2023 годом.

В прошлом году 83 процента коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном виде, а 17 процентов - на основе обращений на бумажном носителе.

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