Назван объем обязательных резервов Центрального банка Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обязательные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составляют 11 миллиардов долларов США.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня заявил председатель ЦБА Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"Общие стратегические резервы Центробанка выросли на 3,5 процента и составили 72 миллиарда долларов", - добавил он.

Напомним, что сегодня решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7.25 процента, нижний предел процентного коридора - 6.25 процента, верхний предел процентного коридора - 8.25 процента.

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