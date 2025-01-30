Грузия и МВФ обсудили экономические перспективы и реформы

БАКУ /Trend/ - Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили встретился с миссией Международного валютного фонда (МВФ), которая находится в стране для ознакомления с ключевыми экономическими процессами и приоритетами государственной политики, сообщает Trend.

В ходе переговоров стороны обсудили экономические показатели Грузии за последние годы, прогнозы на 2025 год, а также программу реформ правительства. Особое внимание было уделено среднесрочным макроэкономическим и фискальным параметрам, включая основные бюджетные ориентиры.

Была отмечена важность сотрудничества с МВФ в рамках миссии. Стороны также выразили надежду на продуктивные дискуссии.

В состав грузинской делегации вошли заместители министра финансов Георгий Какауридзе и Екатерина Гунцадзе, а также высокопоставленные представители ведомства, курирующие макроэкономический анализ, фискальное планирование и управление рисками.