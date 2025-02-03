Судно "Муровдаг" вошло в историю как первое азербайджанское грузовое судно, пересекшее пролив Магеллана

БАКУ /Trend/ - ​Сухогрузное судно типа Handysize "Муровдаг", принадлежащее Азербайджанскому Каспийскому морскому пароходству (ASCO), стало первым азербайджанским грузовым судном, пересекшим пролив Магеллана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ASCO, это событие открыло новую страницу в истории азербайджанского мореплавания.

"Судно, отправившееся из порта Токопилья (Чили) с 33 000 тоннами нитрата калия на борту, двигалось вдоль южного побережья Латинской Америки и пересекло пролив Магеллана, который считается одним из самых сложных и стратегически важных морских путей в мире. В настоящее время судно направляется в Атлантический океан, где планируется его разгрузка в порту Кадис (Испания).

Пролив Магеллана, расположенный на юге Южной Америки в территориальных водах Чили, соединяет Атлантический и Тихий океаны. Этот пролив известен сильными ветрами, переменчивыми погодными условиями и сложными водными течениями.

"Муровдаг" является вторым судном типа Handysize с неограниченной зоной плавания, введённым ASCO в эксплуатацию в международных водах. Этот исторический переход укрепляет позиции Азербайджана в сфере морских перевозок и расширяет его участие в глобальной грузовой логистике",- говорится в инфомрации ASCO.

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