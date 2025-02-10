Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Погодные условия в Каспии нормализовались, судоходство полностью возобновлено - ASCO

Экономика Материалы 10 февраля 2025 09:54 (UTC +04:00)
Погодные условия в Каспии нормализовались, судоходство полностью возобновлено - ASCO

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи со стабилизацией погодных условий грузопассажирские перевозки, осуществляемые судами Морского транспортного флота "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), в настоящее время продолжаются в штатном режиме.

Об этом в понедельник в ответ на запрос Trend сообщили в ASCO.

Отмечается, что из-за сильного Северо-западного ветра и волн, наблюдавшихся в последние пять дней в азербайджанской акватории Каспийского моря, суда, пришвартованные к якорным стоянкам и пристаням, сегодня полностью восстановят свою деятельность.

"Ожидается, что операции Каспийского морского нефтяного флота полностью восстановятся после второй половины дня.

Тем не менее, члены экипажа контролируют прогноз погоды и действуют в соответствии с правилами безопасности, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения", - говорится в сообщении ASCO.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости